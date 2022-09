Jamie Lee Curtis : une actrice libérée qui a bousculé les codes de l’idéal féminin

Jamie Lee Curtis est la fille d’un couple glamour qui a marqué l’Histoire de l’âge d’or d’Hollywood : Janet Leigh et Tony Curtis (Certains l’aiment chaud, Psychose…). Elle grandit entre luxe, frasques, ruptures familiales, et, comme beaucoup d’enfants de célébrités, se retrouve tiraillée entre vie normale et vie d’enfant de stars. À l’adolescence, Jamie prend des cours de théâtre et quitte l’école à 18 ans. Elle décroche un rôle dans une série, multiplie les apparitions, et c’est une coïncidence qui va permettre à la jeune fille de se faire repérer.

Dans Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, Jamie Lee Curtis obtient son premier grand rôle et veut prouver qu’elle est une vraie actrice. Elle découvre une famille de cinéma et une liberté de jeu dans ce film indépendant à petit budget. Un budget de 320.000$ qui va rapporter plus de 70 millions ! Jouer dans un film au succès mondial et rapidement devenu culte devait lui donner l’assurance d’une carrière. Pourtant elle ne reçoit aucune autre proposition. La voilà contrainte à revenir à des petits rôles comme dans La croisière s’amuse ou Drôles de dames! Elle revient ensuite au cinéma grâce à John Carpenter en 1980 dans un autre film d’horreur, The Fog. Une nouvelle génération de réalisateurs de films d’horreur dont Carpenter est le chef de file et qui va faire de Jamie Lee Curtis l’actrice fétiche de ces réalisateurs de films de séries b. Tout le monde s’arrache la "scream queen".

Mais il s’agira ensuite de parvenir à sortir de ce rôle de jeune femme sage poursuivie par un tueur. Et elle réussira à tracer sa route, révélant son style, passant d’un univers à un autre, avec un naturel bluffant et en se libérant de sa propre image, et ce, malgré son manque de confiance en elle et, plus tard, ses addictions. De son rôle de professeur d’aérobic aux côtés de John Travolta dans Perfect (1985) en passant par l’incontournable comédie mythique Un poisson nommé Wanda, son rôle dur de policière dans Blue Steel de Kathryn Bigelow (1990) ou encore celui d’épouse maladroite et de femme fatale dans True Lies de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger (1994), ce documentaire passionnant retrace le parcours de cette actrice tout à fait singulière qui a su imposer ses choix et tout en donnant priorité à sa famille.