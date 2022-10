Jamie Lee Curtis : Quoi que je fasse, Laurie Strode et moi sommes collées l’une à l’autre jusqu’à ma mort

Souvent les stars féminines disent qu’Hollywood reste un monde d’hommes et qu’il est toujours aussi difficile de trouver des rôles féminins intéressants. Vous êtes d’accord ?

Vous savez, les choses changent… Le changement est difficile, nous voyons des preuves que les choses évoluent, prenez par exemple Viola Davis qui joue le rôle du Roi dans son dernier film ("The Woman King"), les femmes commencent à se mettre en avant, je vous dirai qu’il est très important et très excitant pour moi de représenter des femmes de mon âge dans des sorties cinéma officielles qui marchent très bien, donc, oui, c’est un monde d’hommes qui est en train de changer, c’est lent et difficile, mais on y arrive !

Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière ?

Dans mon travail ? D’être assise ici, à Paris, en train de vous parler, à mon âge, en tant que personnage principal d’un film, d’avoir gardé mon esprit, mon corps, et de pouvoir exister complètement. D’avoir évolué pour exister complètement et ça, c’est quelque chose dont je peux être incroyablement fière. Être ici, de pouvoir vous parler et de pouvoir continuer à faire ce que je fais, mieux que ce que j’ai déjà fait, avec plus de succès, et plus de propositions qui en découlent… Je ne me sens pas à la fin, mais vraiment au début, et surtout dans cette industrie qui veut votre fin dès que vous avez un certain âge, c’est vraiment quelque chose dont je veux être fière.