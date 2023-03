Jamie Lee Curtis : pourquoi son Oscar est une douce revanche sur Hollywood

Même en étant la fille de Tony Curtis et Janet Leigh, son ascension cinématographique n’était pas forcément gagnée d’avance.

"Cet Oscar représente une douce revanche pour Jamie Lee Curtis et est la preuve qu’on peut être une actrice de 64 ans, ressembler à une femme de 64 ans, et continuer de faire son métier" remarque judicieusement Cindya Izzarelli. Réussir en faisant des choix non calculés, alignés sur qui on est vraiment, c’est le parti pris de l’actrice qui cultive un autre talent rare : celui d’avoir traversé à peu près tous les stéréotypes du cinéma sans jamais se laisser enfermer. Réalisatrice, productrice et auteure, elle traverse le temps et les âges avec un esprit curieux et ouvert sur le monde actuel.