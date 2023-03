Jamie Lee Curtis, engagée pour un cinéma plus inclusif, refuse de genrer sa statuette des Oscars

Jamie Lee Curtis était invitée mardi 14 mars à la télévision américaine NBC suite à l’Oscar remporté pour son second rôle dans le film multiprimé "Everything Everywhere All At Once". Très émue de ce premier Oscar obtenu à 64 ans après une longue et brillante carrière ("Un poisson nommé Wanda", les films "Halloween", la série "Scream Queens"), elle a savouré cette consécration mais a également défendu un cinéma plus inclusif. L’Américaine a tenu à préciser qu’elle considérait la fameuse statuette dorée comme non genrée pour soutenir les droits des personnes transgenres, sa propre fille, Ruby, étant une femme trans. Elle a dès lors expliqué qu’elle utiliserait des pronoms non-binaires pour parler de son trophée.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la cérémonie, l’actrice avait déjà donné son point de vue sur les catégories de prix non genrées, soulignant la complexité du débat : "Bien sûr, l’inclusivité implique une plus grande question : comment inclure tout le monde lorsque l’on a des catégories binaires ? C’est très difficile, et en tant que mère d’une fille transgenre, je comprends parfaitement cela". Jamie Lee Curtis a toutefois tempéré : "Mais en créant des catégories non genrées, je crains que cela ne réduise les opportunités pour les femmes, et c’est une chose pour laquelle je me suis battue. C’est une question complexe, mais je crois que le plus important reste davantage d’inclusivité et davantage de femmes.

La comédienne a conclu avec une belle allusion au titre du film "Everything Everywhere All At Once" : "En gros juste plus de p… de femmes n’importe où, n’importe quand, toutes à la fois."