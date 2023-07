Jamie Foxx se porte "très très bien" : on en sait plus sur l’état de santé de l’acteur après son hospitalisation

Hospitalisé en avril dernier, Jamie Foxx inquiète ses fans. Depuis l’annonce de cette nouvelle par sa fille Corinne sur les réseaux sociaux, aucune autre information précise n’avait été donnée sur son état de santé ou sur les causes exactes de son hospitalisation.

Il y a quelques jours, deux de ses proches se sont enfin exprimés et se veulent rassurants. John Boyega, son confrère sur le film Back In Action, a déclaré après son appel téléphone à Jamie : "Il se porte bien. Et puis, vous savez, nous lui donnons l’intimité dont il a besoin. Nous avons tous hâte qu’il revienne". Une seconde source, Datari Turner, le coproducteur de ce même film, soutient ce message positif : " Il (Jamie) se porte très bien. Je vous le promets. Très très bien […]. Il est en très, très bonne forme et a le moral au beau fixe. Il sera de retour sur nos écrans bientôt et se remettra au travail très vite".