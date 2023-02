Jamie Carragher, légende de Liverpool, détruit "ses" Reds : "Face au Real, c’était gênant"

Rien ne va plus pour Liverpool. En très mauvaise posture en championnat (8e) malgré deux victoires récentes, les Reds viennent d’être humiliés à domicile par le Real en 8e de finale de Ligue des Champions. Une défaite, aussi lourde dans les chiffres que frustrante au vu du scénario, qui n’a évidemment pas été au goût de Jamie Carragher, ancien joueur et vraie légende d’Anfield Road.

Pour CBS, Carragher est revenu sur le match, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne prend pas de pincettes : "C’était gênant. Depuis le début de la saison, on cherche des excuses pour expliquer pourquoi ça va moins bien à Liverpool cette saison. Mais la 2e mi-temps contre le Real était honteuse."

Une première déclaration assassine, suivie d’une autre – au moins aussi véhémente – quelques minutes plus tard : "Les Reds ne se sont créés aucune occasion et n’ont montré aucun signe de révolte. Vous perdez la 2e mi-temps 0-3 alors que vous jouez face à votre kop, que c’est 2-2 à la pause et que vous vous battez pour une place en quarts de finale. C’était du chaos pur et dur. C’était dramatique défensivement, et en fait c’est comme ça depuis le début de saison."

On vous propose d'ailleurs cette vidéo, assez drôle, d'un Jamie Carragher, passé par toutes les émotions pendant ce match...