James Webb : suivez le direct de la Nasa qui dévoilera les premières images des confins de l’Univers

La Nasa lancera un direct mondial dans lequel les scientifiques dévoileront les premières images de l’Univers prises par James Webb.

Si la Nasa a déjà publié une image très impressionnante ce matin après avoir teasé le monde entier depuis des semaines, cette après-midi, à 16h30 (heure belge), l’agence spatiale va dévoiler d’autres images prises par le télescope super puissant.

On peut lire sous la vidéo YouTube qui démarrera à 16h30 : "Il est temps de #UnfoldTheUniverse. Regardez l’équipe de la mission révéler les premières images tant attendues du télescope spatial James Webb. Webb, une collaboration internationale dirigée par la NASA avec nos partenaires l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, est le plus grand télescope jamais lancé dans l’espace. Il débloquera les mystères de notre système solaire, regardera au-delà des mondes lointains autour d’autres étoiles et sondera les structures et les origines mystérieuses de notre univers et notre place dans celui-ci."