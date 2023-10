James Webb repère ce qui pourrait être des signes de vie alien sur une planète à 120 années-lumière de la Terre

C’est le télescope spatial Kepler qui a découvert en 2015 l’exoplanète, 8,6 fois plus massive que la Terre, qui sera baptisée K2-18b. Elle a rapidement fait l’objet de différentes recherches et analyses par les astronomes via le télescope spatial Hubble. Ils ont finalement découvert que "l’abondance de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi que la pénurie d’ammoniac, confortent l’hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un océan d’eau sous une atmosphère riche en hydrogène dans K2-18 b", explique la Nasa dans un communiqué.

Cependant, cette taille de planète n’existe pas dans notre système solaire, nous les connaissons donc mal et "la nature de leurs atmosphères fait l’objet d’un débat actif parmi les astronomes". De plus, "traditionnellement, la recherche de vie sur les exoplanètes s’est concentrée principalement sur les planètes rocheuses plus petites, mais les mondes hycéens plus grands sont nettement plus propices aux observations atmosphériques", explique Nikku Madhusudhan, astronome à l’Université de Cambridge et auteur principal de l’article en preprint qui n’a pas encore été validé par des pairs.

K2-18 b orbite autour de l’étoile naine froide K2-18 dans la zone habitable, donc les recherches ont continué.