James Webb nous offre sa première image d’Uranus

Uranus est unique, elle tourne sur le côté, à un angle d’environ 90 degrés par rapport au plan de son orbite qui provoque des saisons extrêmes qui peuvent durer des années. D’ailleurs, c’est en ce moment la fin du printemps pour le pôle Nord que l’on voit sur la photo.

La Nasa se réjouit de la définition de l’image : "Avec les longueurs d’onde infrarouges et la sensibilité supplémentaire de Webb, nous voyons plus de détails, montrant à quel point l’atmosphère d’Uranus est vraiment dynamique."

Sur le côté droit de la planète, la zone d’éclaircissement au pôle est en fait la calotte polaire. Elle présente une tache plus claire au milieu, et les astronomes se demandent ce que cela peut-être. De plus, on peut apercevoir deux "nuages", "au bord de la calotte polaire se trouve un nuage brillant ainsi que quelques caractéristiques étendues plus faibles juste au-delà du bord de la calotte, et un deuxième nuage très brillant est visible sur le membre gauche de la planète. De tels nuages sont typiques d’Uranus dans les longueurs d’onde infrarouges et sont probablement liés à l’activité des tempêtes."

Autour de la planète tournent ses anneaux, Uranus a 13 anneaux connus et 11 d’entre eux sont visibles sur cette image.

Des études supplémentaires sur Uranus sont en cours, et d’autres observations sont prévues cette année avec James Webb.