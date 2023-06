James Webb : les plus belles images prises par le télescope spatial en mai

On ne sait jamais vraiment ce que l’on va trouver lorsqu’on se met à scruter le ciel. C’est encore une fois le cas ici lorsque les astronomes sont tombés sur les toutes premières ceintures intérieurs d’astéroïdes dans le système de Fomalhaut, à 25,11 années-lumière de la Terre.

"Là où Webb excelle vraiment, c’est que nous sommes capables de résoudre physiquement la lueur thermique de la poussière dans ces régions intérieures. Ainsi, vous pouvez voir des ceintures intérieures que nous n’aurions jamais pu voir auparavant", a déclaré dans un communiqué de la Nasa, Schuyler Wolff, un membre de l’équipe de l’Université de l’Arizona.

Les deux ceintures intermédiaires découvertes en plus de la ceinture d’astéroïdes plus large et additionné au nuage de poussière cosmique indiquent aux scientifiques qu’il devrait y avoir "un système planétaire vraiment intéressant autour de l’étoile".