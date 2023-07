James Webb : les plus belles images prises par le télescope spatial en juin

Fin du mois, on a pu découvrir des images de la géante gazeuse Saturne sur le site non officiel JWST sur lequel on peut trouver une foule de données collectées par le télescope spatial. L'image non traitée de Saturne a été prise par l'instrument NIRCam (Near Infrared Camera) du télescope dans le cadre d'un projet dirigé par l'astronome de l'Université de Leicester Leigh Fletcher qui vise à observer l'ensemble du système de Saturne.

Pour l'instant, sous forme de données brutes en noir et blanc non traitées et ne seront analysées que plus tard par l'équipe de recherche. En attendant d'en savoir plus sur ce qu'elles recellent, on peut malgré tout admirer la beauté du cosmos.