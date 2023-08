James Webb : les plus belles images prises par le télescope spatial en juillet

Pour son anniversaire d’un an, le télescope James Webb a offert une image incroyable du complexe nuageux de Rho Ophiuchi dans lequel une cinquantaine d’étoiles sont en formation. C’est la région de formation d’étoiles la plus proche de nous, à 390 années-lumière.

D’énormes jets bipolaires d’hydrogène moléculaire, représentés en rouge, dominent l’image. Dans la moitié inférieure de l’image on peut voir de la poussière rougeoyante éclairée et érodée par l’étoile la plus massive du système. On aperçoit aussi des disques protoplanétaires, signifiant qu’il pourrait bientôt y avoir des planètes en formation, de la même manière que notre système solaire s’est développé.

"L’image de Webb de Rho Ophiuchi nous permet d’assister à une très brève période du cycle de vie stellaire avec une nouvelle clarté. Notre propre Soleil a connu une phase comme celle-ci, il y a longtemps, et maintenant nous avons la technologie pour voir le début de l’histoire d’une autre étoile", a déclaré Klaus Pontoppidan dans un communiqué de la Nasa.