James Webb : les plus belles images prises par le télescope spatial en février et mars

Le télescope spatial James Webb a révolutionné l’imagerie spatiale depuis son lancement en 2022. Voici les plus belles images publiées par la Nasa et l’ESA en février et mars 2023.

Chaque mois, nous vous ferons une sélection des plus belles images que James Webb nous donne de l’Univers. Galaxies, quasar, étoiles ou supernovæ, la définition de ces objets spatiaux à des milliards d’années-lumière de nous s’offre à vos yeux ébahis. Voici la sélection pour les mois de février et mars (deux mois peu prolifiques).