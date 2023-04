Grâce au télescope spatial James Webb, les astronomes peuvent aujourd’hui étudier l’univers primitif et son développement, se rapprochant de plus en plus du Big Bang et des débuts de l’Univers.

Sur cette image, on peut voir un jeune protoamas de galaxies d’à peine 650 millions d’années après le Big Bang.

"Il s’agit d’un site très spécial et unique d’évolution accélérée des galaxies, et Webb nous a donné la capacité sans précédent de mesurer les vitesses de ces sept galaxies et de confirmer en toute confiance qu’elles sont liées ensemble dans un protocluster", explique Takahiro Morishita à la Nasa.