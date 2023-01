James Webb découvre une exoplanète aux mêmes dimensions que la Terre à seulement 41 années-lumière

Le directeur de la division d’astrophysique au siège de la Nasa, Mark Clampin, a déclaré : "Ces premiers résultats d’observation d’une planète rocheuse de la taille de la Terre ouvrent la porte à de nombreuses possibilités futures pour étudier les atmosphères des planètes rocheuses avec Webb. Webb nous rapproche de plus en plus d’une nouvelle compréhension des mondes semblables à la Terre en dehors de notre système solaire, et la mission ne fait que commencer."

Si les scientifiques vont devoir encore étudier pendant plusieurs mois les informations relevées par James Webb, ils savent déjà que la planète se trouve à seulement 41 années-lumière de la Terre (387.889.961.861.902,12 kilomètres), elle complète une orbite en deux jours et elle serait quelques centaines de degrés plus chaude que la Terre.