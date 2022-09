James Webb capture de nouveaux détails de "la Galaxie Fantôme"

Un communiqué de l’ESA explique que la forme céleste tourbillonnante, officiellement appelée M74, est située dans la constellation des Poissons, à 32 millions d’années-lumière de la Terre. L’image montre la poussière et les étoiles en blanc, rouge, rose et bleu, le tout dans une galaxie tourbillonnant autour d’un centre bleu vif.

"La vision nette de Webb a révélé de délicats filaments de gaz et de poussière dans les grandioses bras en spirale qui s’enroulent vers l’extérieur à partir du centre de cette image."

Comme l’explique CNN, la photo prise par James Webb aidera les astronomes à "en savoir plus sur les premières phases de formation d’étoiles dans l’univers local" et à enregistrer plus d’informations sur 19 galaxies en formation, proches de notre Voie lactée.