James Ward-Prowse, 2e joueur le plus prolifique sur coup franc depuis 2013, à une unité du record de Beckham

Il est sans doute l’un des moins connus du classement et pourtant James Ward-Prowse continue d’empiler les buts sur coup franc direct. Sa dernière victime : Chelsea. Avec son 17e but dans cet exercice, il n’est qu’à une unité du record en Premier League détenu par un certain David Beckham.

Ce samedi, Chelsea s’est une nouvelle fois inclinée en Premier League. Les Blues stagnent au général malgré un effectif XXL. Cette fois, c’est Southampton qui s’est payé le scalp de club londonien, grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par James Ward-Prowse sur coup franc direct.

Ce but, c’est d’ailleurs le 17e de sa carrière inscrit de cette manière. Et depuis le 2 novembre 2013, date de son premier but dans cet exercice, seul un joueur a fait mieux que lui. Un certain Lionel Messi (31 sur 333 tentatives, soit un ratio de 9,3%).

L’anglais n’est plus qu’à un but du record de Premier League et les 18 coups francs inscrits par David Beckham. Et ce qui est frappant, c’est aussi son taux de réussite. En 112 tentatives, il a fait mouche 17 fois, soit un ratio de 15,2%.

Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’ancienne gloire de Manchester United. Pourquoi pas déjà samedi prochain lors du déplacement à Leeds United.