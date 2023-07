James Rodriguez signe au Brésil à Sao Paulo

Le milieu de terrain colombien James Rodriguez, libre depuis la rupture de son contrat avec l’Olympiacos, s’est engagé avec Sao Paulo, a annoncé samedi le club brésilien sur ses réseaux sociaux.

"James Rodriguez est un Tricolore !", s’est félicité le club dans un message posté sur son compte Twitter, devenu "X", précisant que le joueur avait signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025. "Je suis heureux. C’est une grande opportunité pour moi et ma famille", a de son côté déclaré le joueur. James Rodriguez a porté les couleurs de Porto, de Monaco, du Real Madrid, du Bayern Munich et d’Everton, avant que son irrégularité et ses blessures ne le conduisent à Al-Rayyan, au Qatar et à l’Olympiakos la saison dernière, sans vraiment donner satisfaction. Figure historique de la sélection colombienne, le joueur était libre depuis la rupture de son contrat avec le club grec en avril dernier.