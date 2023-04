James Rodriguez, meilleur buteur du Mondial 2014, résilie son contrat avec l’Olympiacos

James Rodriguez et l’Olympiacos ont mis un terme à leur collaboration, a annoncé jeudi le club grec. Le milieu de terrain colombien, 31 ans, était arrivé à l’Olympiacos en septembre 2022.

Rodriguez a participé à 24 rencontres sous le maillot rouge et blanc, dont 20 en championnat, pour 5 buts. "Je tiens à remercier tout le monde pour tout le temps que nous avons passé ensemble. Bien que nous nous séparions, je sens que je serai toujours membre et accueilli dans la famille du grand port du Pirée. Je souhaite tout le meilleur à l’Olympiacos et plein succès à l’avenir" a déclaré le médian sur ses réseaux sociaux.

Dans sa carrière, Rodriguez a joué à Porto, à l’AS Monaco, au Real Madrid, au Bayern Munich, à Everton et Al-Rayyan, au Qatar. Meilleur buteur de la Coupe du monde 2014, il totalise 90 présences et 26 buts en équipe nationale colombienne. L’Olympiacos occupe la troisième place du championnat de Grèce après 30 journées, dont quatre de playoffs, avec 6 points de retard sur l’AEK Athènes et le Panathinaïkos, qui se partagent la première place.