James Righton double la mise avec un nouvel album solo cet été

Avec les Klaxons identifiés comme instigateurs de la new-rave, puis avec son side project "Shock Machine" plus électro-pop, James Righton explore à merveille ces sonorités typiquement britanniques. On peut clairement s’attendre à ce qu’il continue cette exploration sur l’album à venir dont l’avant-goût avec "Pause" peut nous faire penser très facilement aux inspirations de "Shock Machine" et l’album du même nom.

Fort de 12 titres, le deuxième album solo se composera de cette tracklist qui suit :

Livestream Superstar

Pause

Touch

Release Party

Real World Park

Never Give Up On The City

A Day At The Races

I Want To Live

Lover Boy

Empty Rooms (feat. Benny Andersson)

Playing To Win

Farewell Superstar