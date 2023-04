James Hetfield vous montre tout sur le prochain album de Metallica

Metallica occupe l’actualité à quelques jours de la sortie du nouvel album, 72 Seasons, attendu pour le 14 avril. Ce 12e album studio du groupe s’est déjà un peu dévoilé grâce aux quatre premiers singles : "If darkness had a son", " Lux Aeterna ", " Screaming Suicide ", et la plage titulaire.

Les commentaires sur les réseaux sociaux : à lire ou pas ?

Alors que Lars Ulrich, le batteur du groupe, s’impose à lui-même depuis longtemps de ne pas traîner sur les réseaux sociaux et d’y lire ce que les fans pensent de leur musique, il avoue avoir tout de même lu quelques commentaires à la sortie du premier titre, " Lux Aeterna "

"Si vous décidez d’aller dans les sections de commentaires, du moins en ce qui me concerne, vous devez vous préparer à ne pas prendre les choses trop à cœur", explique Lars. "Il faut prendre de la distance. Mais je défie quiconque dans un groupe de dire qu’il ne regarde pas les commentaires. "

"Bien sûr, je ne reste pas debout jusqu’à quatre heures du matin à les parcourir toutes", ajoute-t-il. "Mais quand on n’a pas sorti de musique depuis cinq ou six ans et qu’on balance quelque chose comme " Lux Æterna " à un monde qui ne se doute de rien, on a envie de voir les réactions. "

Robert Trujillo, de son côté, a reçu d’excellents commentaires sur " Lux Æterna " presque immédiatement – à tel point qu’ils lui sont parvenus avant même que le bassiste de Metallica ne sache que le groupe avait sorti le single.

"Le lendemain matin, j’ai commencé à recevoir des messages de mes amis : "Wow, la nouvelle chanson est incroyable, la vidéo est géniale", raconte-t-il. "Je ne savais même pas que le titre allait sortir. Peut-être que le succès du secret réside dans le fait que certains membres ne le savent pas."

Une vidéo de présentation du nouvel album

Metallica vient aussi de partager des vidéos de James Hetfield présentant le prochain album du groupe, 72 Seasons, sur vinyle, CD et cassette :