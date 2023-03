James Hetfield : "Séparément, les musiciens de Metallica sont dans la moyenne, mais ensemble, ça change tout !"

Souvenez-vous de vos cours de maths où l’on vous apprenait que " le tout est plus que la somme des parties ".

James Hetfield applique cette notion à l’histoire de son groupe, expliquant que séparément, les membres de Metallica ne sont pas de " grands musiciens ", mais que lorsqu’ils jouent ensemble, ce n’est plus la même histoire.

C’est lors d’une interview au magazine Cigar Aficionado que James Hetfield a évoqué le talent individuel de chaque musicien, les disant " dans la moyenne ". Par contre, la magie qui opère entre eux lorsqu’ils jouent ensemble explique le succès du groupe depuis plusieurs décennies.

" Je sais qu’individuellement, nous ne sommes pas des musiciens exceptionnels, mais quelque chose se passe vraiment quand nous sommes ensemble. "

Il explique par exemple que jammer avec des inconnus peut être un véritable cauchemar, alors que c’est le confort quand il est sur scène avec ses amis de Metallica.

Dans cette même interview, Hetfield explique également qu’il était paralysé par le trac aux débuts du groupe : "Les premiers concerts étaient vraiment difficiles – j’étais tellement timide", dit-il. "Je ne voulais pas parler. Je demandais aux autres membres du groupe de présenter les chansons. Maintenant, je me sens tellement à l’aise sur scène que c’en est presque bizarre. S’asseoir en tête-à-tête avec quelqu’un est beaucoup plus angoissant que de se tenir devant 10.000 ou 20.000 personnes. "

" Nous aimerions continuer à jouer dans tous les endroits où nous sommes allés précédemment, mais il est pratiquement impossible de maintenir le rythme que nous avions, disons, dans les années 90. Nous sortions pendant des mois.

Nous sommes très critiques et durs envers nous-mêmes et nous avons des exigences très élevées. Nous prenons donc soin de tous les aspects pour offrir le meilleur spectacle visuel et sonore aux gens qui apprécient notre musique et qui continuent à venir nous voir en concert. "

Le 12e album studio de Metallica, 72 Seasons, sortira le 14 avril 2023. Metallica vient de dévoiler un troisième extrait de ce prochain album : "If darkness had a son" nous fera donc patienter, comme l’ont déjà fait les deux premiers extraits : " Lux Aeterna " et " Screaming Suicide ", dont le making of a aussi été partagé.

Nous en parlerons dans une séquence consacrée de l’émission Classic 21 Metal et nous aurons de très chouettes cadeaux à vous offrir en lien avec cette sortie !

Rappelons aussi que les tickets sont à présent en vente pour la séance d’écoute du 13 avril : pour une soirée seulement, 72 Seasons sera diffusé dans des salles de cinéma, avec la projection de l’intégralité des clips et des commentaires des membres du groupe. Vous pouvez vous rendre sur le site metallica.film pour plus d’informations sur les cinémas concernés et le moyen de réserver vos tickets.