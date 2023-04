James Hetfield explique le titre "72 Seasons", du prochain album de Metallica

Dans une nouvelle interview accordée au magazine So What ! du fan-club de Metallica, le guitariste/chanteur James Hetfield a parlé de l’inspiration autour de ce onzième album studio du groupe, 72 Seasons, dont le titre fait référence aux 18 premières années de notre vie qui forgent notre caractère et notre personnalité.

Lorsqu’on lui demande si ce concept lui a été inspiré par sa vie d’enfant ou sa vie de parent d’enfants, James répond : "Eh bien, '72 seasons' en tant que concept, c’est un peu comme si nous étions des enfants. Au départ, on partait sur les '72 saisons de chagrin', mais j’ai laissé tomber ce côté pessimiste parce que les 18 premières années de la vie ne sont pas faites que de chagrin, même si nous avons tendance à nous concentrer sur cela dans notre vie d’adulte. On se dit : "je dois réparer toutes les merdes qui n’allaient pas quand j’étais enfant". Mais il y a aussi eu de bonnes choses, donc " 72 saisons ", chacun l’interprétera en fonction de sa propre histoire, de ce qu’ont été ces 72 saisons et de ce qu’elles signifient pour lui aujourd’hui.

"Avoir des enfants vous aide à comprendre votre propre enfance et ce que vos parents ont vécu. C’est plutôt ce dernier aspect qui est important. Vous savez, moi qui suis un parent, je me dis : Allez, les gars, lâchez-moi un peu. Je ne suis qu’un être humain. Mais quand vous êtes enfant, vous considérez vos parents comme des dieux. Ils ne peuvent pas faire de mal, et tout ce qu’ils disent est la stricte vérité. Puis, en grandissant, on se dit : "Je suis désolé de vous avoir mis sur un piédestal, d’avoir fait de vous des dieux, de vous avoir reproché ceci ou cela, ou d’avoir souhaité autre chose."

"En fait, vous n’étiez que des humains vous aussi. Vous faisiez de votre mieux et vous travailliez avec les outils de vos parents à vous. Cela remonte à une génération, et en tant que parent, ce que je veux vraiment faire, c’est peut-être faire un peu mieux que ce qu’ont fait mes parents. C’est vraiment ce que je veux me demander. On hérite de tout ce qu’ils ont apporté… on hérite de certaines de ces choses. Il y a des choses sur lesquelles je dois travailler, d’autres que je dois complètement oublier, et d’autres encore que je dois retrouver. Tout le monde a eu une enfance. La plupart des gens que j’ai rencontrés ont eu une enfance. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, c’est à nous d’en décider plus tard dans la vie. On ne peut pas changer son enfance, mais on peut changer l’idée qu’on s’en fait et ce qu’elle représente pour nous aujourd’hui. "