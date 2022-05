James Hetfield en soutien à Justin Hawkins pour son addiction à l’alcool

Le thème de la santé mentale des musiciens est de plus en plus évoqué et c’est une bonne chose.

Un film sur le sujet abordera d’ailleurs l’isolement, la dépression et le suicide avec, entre autres, Idles, Portishead ou Rag’N’Bone Man.

On pense bien sûr aux suicides de noms célèbres (comme Chris Cornell qui mettait fin à ses jours il y a tout juste 5 ans, ou Chester Bennington de Linkin Park, pour ne citer qu’eux) ou d’autres, repoussés dans leurs derniers retranchements qui en viennent à abuser de substances qui peuvent leur coûter la vie.

James Hetfield n’a pas échappé à la règle, et on sait que le frontman de Metallica a suivi plusieurs programmes de désintoxication, notamment pour son addiction à l’alcool. Même sorti d’affaire, il a ressenti de nouvelles angoisses, dont il a fait preuve sur scène il y a quelques jours lors d’un concert au Brésil.

" Je n’étais pas au top avant de monter sur scène ce soir. J’étais anxieux. Je me disais que j’étais vieux, que je ne savais plus jouer… Toutes ces conneries que j’avais dans la tête. Alors j’ai parlé aux trois autres et ils m’ont aidé ", a-t-il expliqué au public.

Le public a ensuite vu le groupe venir en renfort à James Hetfield en le prenant dans leurs bras, ce qui n’a pas manqué de faire monter l’émotion aux yeux du chanteur.

Justin Hawkins, chanteur du groupe The Darkness, a pris la parole à son tour dans le cadre de son vlog YouTube Justin Hawkins Rides Again.

Il y explique que James Hetfield l’avait lui-même beaucoup aidé lorsque Justin avait dû, lui aussi, faire face à une dépendance à l’alcool.

" J’ai passé un peu de temps en tournée avec Metallica, en Irlande et en Australie. James Hetfield a repéré que je me battais avec certains aspects de mon caractère (il fait à l’image le geste de boire). Il a été très gentil, m’a pris à part et m’a laissé son numéro. " Si tu as besoin de parler à quelqu’un… ". Il a été d’un soutien précieux, une excellente personne. "

"Lars Ulrich est aussi une personne attachante, dans un autre sens. Il m’encourageait plus à faire la fête avec lui ! C’étaient de très bons moments ! ", ajoute-t-il

La semaine dernière, dans cette même série, Justin Hawkins se demandait s’il ne serait pas temps pour Jon Bon Jovi d’arrêter de chanter…