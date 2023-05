James Hetfield de Metallica rend visite à un soldat ukrainien dans le Colorado

Selon le Vail Daily, James Hetfield a rendu visite à un soldat ukrainien qui avait été amené à Vail, la ville natale du leader de Metallica, dans le Colorado, pour y recevoir un traitement médical grâce à l’aide de l’association à but non lucratif Limbs For Liberty, fondée localement.

Alors que Roman Denysiuk était en convalescence à l’hôpital Vail Health la semaine dernière, Kelli Rohrig, cofondatrice de Limbs For Liberty, a demandé au chanteur de Metallica de rendre visite au soldat. Il a accepté et, après avoir rencontré Denysiuk et Igor Voinyi, il a laissé une note autocollante sur la voiture de Rohrig disant : "Vous avez fait ma journée".

"C’était inattendu", a déclaré Igor Voinyi au Vail Daily. "Je n’ai même pas cru au premier instant que c’était lui. C’était très court, mais c’était une rencontre très chaleureuse. Ce serait bien de le rencontrer autour d’un feu de camp et de boire un verre, plutôt qu’à l’hôpital".

Limbs For Liberty s’associe à des médecins et à des kinésithérapeutes pour fournir des prothèses aux Ukrainiens qui ont perdu leurs membres à la suite de la guerre.

Contrairement à d’autres organisations à but non lucratif, Limbs For Liberty ne reçoit pas un centime pour ses efforts. En fait, Mme Rohrig et son mari ont dépensé environ 30.000 dollars pour payer leurs multiples voyages en Ukraine et les dépenses connexes, selon le Aspen Times.

Kelli, originaire du Colorado, s’est retrouvée à la frontière polonaise en mars 2022, à la recherche d’un travail bénévole pour aider les nombreux Ukrainiens qui fuyaient l’invasion russe. Elle a ensuite traversé l’Ukraine où elle a rencontré de nombreuses personnes et noué des amitiés solides. À son retour d’Ukraine, lors de son deuxième voyage en mai 2022, elle a créé Limbs For Liberty avec un autre habitant d’Avon.

"J’ai toujours été fascinée par les gens qui risquent leur vie pour aider les autres", explique-t-elle au magazine Vail. "Lorsque la guerre a commencé, je me suis dit que c’était le moment d’aller aider les gens. Et c’est ce que j’ai fait."