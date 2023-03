James Hetfield de Metallica bientôt à l’affiche d’un western au cinéma

D’après de nouvelles infos de Deadline, une nouvelle occasion de voir James Hetfield sur grand écran s’offrira bientôt à nous. Le chanteur de Metallica sera en effet à l’affiche d’un western sombre intitulé The Thicket, basé sur une nouvelle de Joe R. Lansdale. La production du film est en cours à Calgary au Canada, avec au casting également, Peter Dinklage (de Game Of Thrones)

Il y apparaîtra dans le rôle Shorty, un chasseur de primes engagé pour retrouver une femme kidnappée par un tueur sans pitié. Le film, qui se déroule au début du 20e siècle, suit Shorty et ses collègues traqueurs alors qu’ils se rendent dans un endroit violent et chaotique connu sous le nom de Big Thicket.

On y verra aussi Juliette Lewis ("Yellowjackets"), Esmé Creed-Miles ("Hanna"), Levon Hawke ("The Crowded Room"), Leslie Grace ("In The Heights"), Gbenga Akinnagbe ("The Old Man"), Macon Blair ("I Care A Lot"), Ned Dennehy ("Peaky Blinders"), Andrew Schulz ("Infamous") et Arliss Howard ("Mank").

En 2019, James Hetfield avait participé à "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile". Le film dépeignait la relation entre le célèbre serial killer Ted Bundy, joué par Zac Efron, et sa petite amie de longue date incarnée par Lily Collins, qui ignorait tout de ses crimes à l’époque.

James Hetfield y incarnait l’officier de police de l’Utah, Bob Hayward, qui sera le premier à arrêter Bundy en 1975 après avoir trouvé des outils volés dans sa voiture, qui lui avaient fait suspecter bien pire.

On avait déjà pu voir le chanteur de Metallica jouant son propre rôle dans divers films et autres productions télé, mais c’était sa première apparition dans un rôle de composition.