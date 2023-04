James Gunn tease un potentiel crossover DC/Marvel au cinéma

Si James Gunn a longtemps été associé à Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie, les fans vont devoir s’habituer à le retrouver chez DC ! Après la sortie au cinéma du troisième épisodes, il prendra ses fonctions en tant que co-PDG de DC Studios.

Les fans de DC et de Marvel s’affrontent depuis toujours pour savoir quelle société est la meilleure. D’un côté, il y a les nombreux comics, films et séries sur Superman, Batman et son ennemi juré le Joker; de l’autre, les Avengers, les X Men et les différents Spider Man. Chaque univers est défini par des caractéristiques bien précises. Le pari fou de James Gunn serait de les mélanger pour en faire un film.

Les plus connaisseurs savent qu’il existe déjà plusieurs crossovers DC-Marvel dans les comics (Hulk vs Superman, Batman & Spider Man, etc.). Il serait tout à fait possible de reprendre une de ces histoires pour les proposer au grand écran, et ainsi, mettre d’accord et régaler tous les fans de super-héros. En 2021, James Gunn a révélé qu'il était hyper enthousiaste à cette idée. Il a de nouveau mentionné cette éventualité à Empire.

"C’est sûr que c’est plus probable maintenant que je suis en charge de DC. Qui sait ?", a-t-il déclaré. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de Suicide Squad 2, déjà pour DC, a toutefois prévenu que ce ne serait pas pour tout de suite. "N'attendez rien dans l'immédiat. Je pense que nous devons d’abord établir ce que nous allons faire chez DC. Je mentirais en disant que nous n’en avons pas discuté. Mais ce sont pour l'instant de légères et amusantes discussions", a-t-il expliqué.