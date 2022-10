James Gunn à la tête des films et séries DC !

L’avenir semble donc plus radieux pour les films de la licence DC, même si on peut s’interroger sur la façon dont évoluera cet univers. En effet, la suite de “Joker”, sous-titrée “Folie à deux”, va entamer son tournage, tandis que celle de “The Batman” serait en cours de conception alors que ces deux long-métrages ont déjà leur univers respectif. Il ne faut pas oublier également que plusieurs films et projets ont été annulés, à l'instar du cas "Batgirl". Il faudra donc voir si l’arrivée de James Gunn et Peter Safran en tant que coprésidents de DC Studio permettra de donner une direction plus claire aux titres DC afin de concurrencer Disney et son Marvel Cinematic Universe.