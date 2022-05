James Deano présente l’Urban Trail

Fin juin se déroulera l’Urban trail, qui passera par des lieux insolites de Bruxelles ! James Deano présente les détails de cette course un peu singulière, depuis le Palais Royal !

L’objectif de cette course étant de faire découvrir la vie bruxelloise. La première étape consiste à ce que tous les participants viennent en voiture, trouvent un endroit où se garer et enfin, que la place soit gratuite !

Ensuite, les coureurs rescapés passeront par le tunnel Annie Cordy, le Manneken-Pis, le Sénat, le Palais Royal, et enfin, le nouveau stade national qui a été érigé pour l’Euro 2020.

Pour les plus téméraires, une épreuve, la plus ardue de la course, est aussi prévue : le passage par le Palais de Justice.