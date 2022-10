James Deano fait son retour sur la scène musicale

Il a commencé à rapper en 1997 et a fait tout un chemin dans l’underground. Et en 2007, il sort le titre Les blancs ne savent pas danser un titre qui aura un succès fou et qui va lancer sa carrière même si le reste de son album aura un peu moins de succès. Et puis On va squatter les terrasses un morceau que l’on a redécouvert pendant le confinement quand les terrasses ont pu rouvrir.

Aujourd’hui, il revient avec un nouveau single et bientôt un album dans la lignée de ce premier extrait, des compositions rythmées avec des refrains chantés et des couplets rap. Car même s’il vient du rap, James Deano est doué en mélodie il a notamment composé la mélodie de L’Española de Jali.

Pour découvrir les nouveaux titres de James Deano et profiter de ses anciens tubes, rendez-vous le 11 novembre à Louvain-la-Neuve à La Ferme du Biéreau. James vous promet une soirée festive, drôle mais aussi nostalgique et intime.