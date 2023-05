James Deano fait le bilan pour son retour avec son nouvel EP "Existentiel vol. 1"

James Deano était l’invité du 8/9 pour la sortie de son nouvel EP, Existentiel volume 1, avec cinq nouvelles chansons dans lesquelles il se livre comme jamais.

Dix ans après son dernier EP, James Deano est enfin de retour. Il n’a pourtant pas arrêté de chanter pendant tout ce temps : "j’ai arrêté d’écrire, parce que je n’aime pas écrire. J’ai 10.000 instrus chez moi parce que je n’ai jamais arrêté de faire de la musique à la maison, mais je n’avais pas de texte, et quand on n’a pas de texte on n’a pas de chanson", explique-t-il.

Dans Existentiel vol. 1, il évoque ce qui s’est passé dans sa vie et retrace son parcours, de ses débuts dans 1979 à l’opération de sa fille pour une péritonite qui a mal tourné dans Olivia.

"Je suis revenu à la base", explique James Deano. "J’ai commencé en 97, j’ai fréquenté la fine fleur du hip-hop belge de l’époque, et français d’ailleurs aussi, à l’époque où le rap ne fonctionnait nulle part".

Comme je n’ai pas écrit pendant longtemps, j’imagine que j’ai emmagasiné des infos.

Le titre de l’EP implique a priori une suite. "Je retrace un peu le parcours justement de 97 jusqu’à 2012 et je ferai le deuxième volet j’imagine un jour, de 2012 à 2023", espère-t-il. "Dans le deuxième j’irai dans un truc un peu plus fun, un peu plus mélodique." Rendez-vous donc dans moins de dix ans cette fois-ci.