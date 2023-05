C’est en direct depuis la place Flagey que James Deano est au cœur des plus belles voix du monde. Qui dit la plus belle voix dit évidemment la plus belle de toutes, sans doute une des plus connues quand on parle d’opéra : revenu de l’au-delà pour le Grand Cactus, Luciano Pavarotti. Avec un nouvel album posthume, il nous fait l’honneur de revisiter des titres un peu particuliers…