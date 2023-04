James Deano en duplex avec le suppositoire d’Alex Vizorek dans Le Grand Cactus

Humoriste, homme de scène, de télé et de radio, notre invité Alex Vizorek a décidément bien des talents. Il a même rajouté une nouvelle corde à son arc récemment : celle d’auteur. On lui doit en effet le texte d’un livre pour enfants qui fait un carton depuis sa sortie et dont le titre "L’histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée". Un livre qui vise à dédramatiser l’usage de ce médicament auprès des plus jeunes. Le héros de ce livre, le suppositoire, est justement en duplex depuis une libraire en compagnie de James Deano car il a quelques comptes à régler avec Alex Vizorek.