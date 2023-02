James Corden raconte comment il a convaincu Paul McCartney de participer au "Carpool Karaoké"

La vidéo, à propos de laquelle Corden disait à l’époque qu’elle était "probablement le meilleur" épisode de l’émission jusque-là, a dépassé les 68 millions de vues.

Cependant, l’animateur du talk-show a révélé que faire monter Macca sur le siège passager n’avait pas été une tâche facile.

" Il m’a dit : "Je suis partant, je vais le faire, j’ai hâte", avait d’abord annoncé le musicien.

"Puis, environ un mois plus tard, le message nous est parvenu qu’il avait annulé, qu’il ne voulait pas le faire. Il s’était désisté pour une raison quelconque. Puis il est revenu à la charge deux semaines plus tard."

James Corden poursuit : "Et puis environ huit ou neuf jours avant le départ pour Liverpool pour le tournage – c’était une de ces nuits où je me suis réveillé vers 1 heure du matin, et j’ai fait ce que nous ne devrions pas faire, à savoir checker les messages sur mon téléphone – il y avait un e-mail disant, " Ecoutez, je suis désolé, je ne sais pas comment écrire ça, Paul a changé d’avis. Il pense que ce n’est pas la bonne chose pour lui en ce moment. Il aimerait le faire un jour mais pas maintenant".

James Corden a ajouté qu’avec son équipe, ils étaient d’accord d’écrire à McCartney un e-mail l’informant que son annulation était "inacceptable".

"J’ai dit : 'Je respecte complètement votre décision de ne pas le faire, mais j’ai besoin que vous compreniez les conséquences pour notre émission'."

James Corden a expliqué que les membres de l’équipe s’étaient rendus en avion à Liverpool pour repérer les lieux, et qu’ils n’avaient pas le budget nécessaire pour "assumer" une telle dépense sans "produit fini".

"Je vous garantis, je vous promets, que ce sera génial. Et la raison pour laquelle ce sera génial, c’est parce que vous êtes Paul McCartney", lui a écrit James Corden.

Il a terminé en exhortant McCartney à revenir sur sa décision, ajoutant qu’il respecterait sa décision s’il ne le faisait pas, mais qu’il aimerait qu’il fasse quelque chose en retour lorsqu’ils viendraient avec le show à Londres.

"Et le lendemain, [McCartney] a dit : 'D’accord. Je suis désolé. J’ai juste eu une hésitation. Je suis de retour. Je vais le faire ".

L’animateur du talk-show a ajouté que même le matin du tournage, McCartney était encore réticent.

Le musicien aurait dit à Corden qu’il ne voulait pas retourner dans sa maison familiale, lui qui n’y était pas revenu depuis son départ.

"Paul, le seul travail que tu as à faire aujourd’hui est de t’amuser", a déclaré Corden, "et si tu t’amuses, ça va marcher".

McCartney a ensuite envoyé un SMS à Corden pour le remercier de l’avoir convaincu et lui dire " qu’il s’était "éclaté".