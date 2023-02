James Cook, artiste dactylographe, dessine le monde avec sa machine à écrire

Au niveau technique, sa palette de couleurs se limite au noir et au rouge, son style tient plus de la puissance brute des doigts que des coups de pinceau délicats. L’un des aspects les plus fascinants de cette technique, est probablement la capacité de James Cook à travailler l’intensité et les nuances des œuvres. Dans la vidéo suivante, on peut admirer les différentes couches de lettres et signes qu’il doit appliquer, avec patience, pour se rapprocher de la force du tableau originel du peintre Grant Wood "American Gothic" (1930).

Suivez le “Typewriter Artist” sur son site officiel : jamescookartwork.com/