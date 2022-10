James Cameron : son principal reproche contre les super-héros DC et Marvel

D’après le cinéaste James Cameron, les personnages de DC et de Marvel manquent de profondeur. Il s’est donc servi de ce constat pour mieux élaborer les personnages du nouveau volet d’Avatar.

Lors d’une interview pour le New York Times, James Cameron a donné son avis sur les personnages de DC et de Marvel. Il les accuse d’être bidimensionnels et dépourvus de motivations réelles ou d’émotions plus profondes. "Quand je regarde ces grands films spectaculaires – je vous vise, Marvel et DC – peu importe l’âge des personnages, ils agissent tous comme s’ils étaient universitaires. Ils ont des relations mais n’en ont pas vraiment […] Les choses qui nous animent vraiment et nous donnent du pouvoir, de l’amour et un but ? Ces personnages ne le vivent pas, et je pense que ce n’est pas la meilleure manière de faire un film.", a-t-il déclaré.

Pour illustrer ses propos, le cinéaste canadien a utilisé son blockbuster, Avatar. Dans le premier volet sorti en 2009, Jake (Sam Worthington) tombe amoureux de Neytiri (Zoe Saldana). Tous deux prennent des décisions qui n’impliquent qu’eux et posent des actes quasi suicidaires. Dans "Avatar : The Way of Water" qui sortira 13 ans après le premier épisode, Jake et Neytiri sont désormais parents de trois enfants et d’une adolescente qu’ils ont adoptée. Les héros ont donc plus de responsabilités et ne peuvent plus réfléchir comme à l’époque.

Afin d’apporter plus de profondeur aux protagonistes, James Cameron s’est posé une question : "Que se passe-t-il lorsque ces personnages mûrissent et comprennent qu’ils ont une responsabilité en dehors de leur propre survie ?" D’après Sam Worthington, "Jim a élaboré cette famille d’une manière formidable où non seulement les enjeux sont la vie et la mort, mais les conflits sont assez domestiques. Vous avez ces disputes quotidiennes avec les enfants du genre ‘Ramassez vos vêtements, mangez votre nourriture’, même si le monde est en guerre."