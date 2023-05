James Cameron met sur pause l’écriture du nouveau Terminator à cause de l’IA

Le Terminator joué par Arnold Schwarzenegger et d’autres cyborgs par la suite était déjà composé d’une intelligence artificielle. C’est ce système informatique doté d’une IA (SkyNet) qui faisait la guerre à l’humanité. Puisqu’aujourd’hui James Cameron souhaite prendre un peu de recul pour voir comment se développe l’intelligence artificielle de nos jours, on peut présumer qu’il veut apporter des nuances et ne pas se laisser trop vite dépasser par la progression de celle-ci. Pour le média The Playlist, il avait déclaré il y a quelques mois "Je me concentrerai plus sur l’intelligence artificielle que sur de mauvais robots devenus fous".

Affaire à suivre, bien que James Cameron risque d'être très occupé en ce moment avec les 3 autres suites d'Avatar 2 : la voie de l'eau.