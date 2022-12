James Cameron, cinéaste de tous les records

Il est l’auteur des films les plus longs, les plus chers, et les plus rentables au monde.

Si les deux Terminator ou Aliens, le retour sont largement rentrés dans leur frais, c’est avec Titanic, en 1997, que Cameron a définitivement écrasé la concurrence.

Le film de 3h14 contant la romance tragique de Jack et Rose (Leonardo DiCaprio et Kate Winslet) a brisé des millions de cœurs et coûté 200 millions de dollars, avec reconstitutions quasi à l’échelle du navire, bassin géant sur vérins hydrauliques… Mais il a rapporté plus de 2,2 milliards de dollars, record de l’époque.

En 2009-2010, Titanic et son tube My Heart Will Go On interprété par Céline Dion est détrôné… par un autre opus signé Cameron, le premier Avatar, qui reste à ce jour le film le plus rentable au monde, frôlant les 2,9 milliards de dollars de recettes. Avec ces deux films confondus, le cinéaste a tenu la tête du box-office mondial pendant plus de 20 ans.