James Cameron (Avatar, Titanic, Terminator,…) et ses prouesses techniques les plus folles

Avec le film Avatar, Cameron va battre des records qu’il détenait déjà avec Titanic. Il s’agit tout d’abord du film le plus coûteux de l’histoire du cinéma (400 millions pour Avatar, contre 200 pour Titanic). En termes de rentrées financières, Avatar explose aussi le plafond que Cameron avait atteint en 1997 : 2,92 milliards de dollars contre 2,2 milliards pour Titanic. Notons au passage que depuis, c’est le film Avengers : Endgame qui détient le titre de second film le plus rentable de l’Histoire avec 2,79 milliards de dollars.

Le tournage d’Avatar a dû attendre très longtemps. Cameron avait le projet en tête depuis le début des années 1990, mais à ses yeux, la technologie n’était pas encore suffisamment évoluée pour porter son projet à l’écran. Il avait prévu de s’atteler à ce film après la sortie de Titanic, et de lui consacrer un budget de 200 millions de dollars. On sait désormais qu’il a attendu plus de 10 ans pour tourner Avatar et que le budget a finalement été largement supérieur.

Il s’agit d’un tournage hybride, fait de scènes tout à fait réelles et de scènes entièrement conçues à l’ordinateur. Mais l’usage de nouvelles technologies ne s’arrête pas là, bien au contraire : pour ce film, Cameron utilise la plus grande pièce jamais dédiée à la capture de mouvement, appelée "The Volume". Cette pièce était 6 fois plus grande que n’importe quelle autre pièce utilisée jusqu’à présent dans les films à gros effets spéciaux.

Autre nouveauté : l’usage d’une cagoule, posée sur la tête des acteurs, qui permettait une capture de "performance". La caméra disposée sur la cagoule s’empare du moindre mouvement de tête ou d’œil de l’acteur, ce qui permettait aux équipes techniques de recueillir l’intégralité des mouvements des acteurs et de transférer tout cela sur leur équivalent numérique, une grande première.

Nul doute que Cameron va encore réussir à nous surprendre avec le second volet d’Avatar, visible dès ce 14/12 au cinéma.