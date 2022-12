James Cameron a commandé une étude : dans Titanic, Jack n’aurait pas pu monter sur la porte en bois

Nous devant "Titanic" qu’on a vu un nombre incalculable de fois : "Mais Jack aurait pu se mettre sur la porte aussi !". Eh bien, plus de 20 ans après la sortie du film, James Cameron clôt le débat.

Après le naufrage du plus célèbre paquebot, Jack se sacrifie pour sa belle : seule Rose monte sur la porte en bois sur laquelle Jack s’appuie alors que le reste de son corps baigne dans l’eau glacée. Si pour nous, le beau blond pouvait aussi monter, James Cameron, actuellement en promotion d’"Avatar : La voie de l’eau", a déclaré au Toronto Sun qu’il a demandé qu’une étude scientifique soit faite afin de prouver qu’une seule personne aurait pu survivre sur la porte.

L’expérience a été filmée et fait l’objet d’un documentaire qui sortira en février pour la sortie de la version restaurée de "Titanic" au cinéma. "Nous voulions mettre un terme à toutes ces spéculations. Nous avons réalisé une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie qui a reproduit le radeau du film.", a-t-il expliqué.

De plus, Cameron a bien précisé que des cascadeurs équipés de capteurs ont été placés dans l’eau glacée pour voir s’il y avait quelconque chance de survie. Et d’après le cinéaste, "Un seul pouvait survivre". Alors, oui la mort de Jack devait accentuer le côté dramatique et romantique mais scientifiquement, c’est ce qui devait arriver. C.Q.F.D. !