James Brown : un nouveau documentaire produit par Mick Jagger

James Brown : Say It Loud, un documentaire en quatre parties réalisé par Deborah Riley Draper est en préparation pour 2023.

Parmi les producteurs, on compte Mick Jagger, Questlove et Black Thought.

Dans un communiqué, le frontman des Rolling Stones a expliqué qu’il était très "excité" à l’idée de produire ce projet : "C’était un performer brillant qui m’a inspiré dès le début et qui était profondément impliqué dans le mouvement américain des droits civiques. Je l’ai toujours admiré et j’ai appris tant de lui…"

Questlove et Black Thought ont ajouté : "La vie de James Brown est importante non seulement pour comprendre son immense impact musical, qui nous inspire et inspire d’autres artistes à ce jour, mais aussi pour montrer la marque profonde et durable qu’il a laissée sur la culture américaine."

"La vie de Brown est une histoire cruciale de lutte, de rédemption et d’identité personnelle et nous sommes honorés d’avoir la chance de la partager."

Mick Jagger n’en est pas à son premier projet autour de James Brown, puisqu’en 2014, il avait déjà produit le biopic Get On Up avec le défunt Chadwick Boseman (Black Panther) dans le rôle principal, ainsi que le documentaire HBO Mr. Dynamite : The Rise of James Brown, la même année.