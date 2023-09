James Bond, W Series, ambassadrice Aston Martin : qui est Jessica Hawkins, la première pilote à avoir pris le volant d’une F1 en cinq ans

Ce mardi, Jessica Hawkins a pris part à des tests réalisés par Aston Martin au Hungaroring. Cela faisait cinq ans qu’une femme n’avait plus pris place dans un baquet de Formule 1. La dernière sortie en date était celle de Tatiana Calderon qui avait pris le volant d’une Sauber-Alfa Romeo au Mexique, également pour des tests.

Jessica Hawkins a parcouru 26 tours sur le circuit hongrois au volant de l’Aston Martin de 2021 et a évidemment profité du moment comme on peut le lire sur le site de l’écurie britannique : "C’est difficile à décrire. C’était tout ce dont j’avais rêvé et plus encore. Tout le sang, la sueur et les larmes que j’ai versés pour en arriver là en valaient la peine".

Pilote ambassadeur Aston Martin depuis 2021, la Britannique a participé au championnat W Series lors des trois éditions de la compétition de monoplace destinée aux dames. Elle est également pilote cascadeuse avec des apparitions dans Fast and Furious ou James Bond, ce qui la lie encore un peu plus à Aston Martin.

En W Series, Hawkins a terminé 12e en 2019, 11e en 2021 et 9e en 2022, l’édition 2020 ayant été annulée pour cause de pandémie. C’est une autre Britannique qui avait survolé la compétition. Jamie Chadwick avait en effet été sacrée championne lors des trois éditions.

Les W Series ont depuis été stoppées et remplacées en 2023 par la F1 Academy, les monoplaces passant de F3 à des F4 et ni Chadwick ni Hawkins n’ont prolongé l’aventure. C’est l’Espagnole Marta Garcia, qui avait également pris part aux trois éditions des W Series, qui mène le championnat de F1 Academy alors qu’il ne reste plus qu’un week-end de course, à Austin, du 20 au 22 octobre pour le seul week-end commun avec la F1.

Si Hawkins et Chadwick ont quitté les courses de monoplace réservées aux dames, elles sont cependant liées à des écuries de F1 puisque Hawkins est pilote ambassadeur chez Aston Martin, et Chadwick est, elle, pilote de développement chez Williams. Cette dernière a d’ailleurs continué son avancée en monoplace puisqu’elle a rejoint le championnat Indy NXT, l’antichambre de l’Indycar, où elle a bouclé la saison à la 12e place, sur 25 participants.

La F1 Academy a donc repris le flambeau des W Series, sous la houlette de Susie Wolff, ancienne pilote et compagne de Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes en F1, dans le but d’amener les pilotes féminines vers la F1. Il faut dire que cela fait près de 50 ans qu’une pilote n’a pas pris le départ d’un GP de F1. Si certaines ont participé à des journées de test, il faut remonter à la saison 1976 pour voir l’Italienne Lella Lombardi prendre le volant d’une March en compétition. Elle est d’ailleurs la seule femme à avoir marqué des points dans l’histoire de la F1. Lombardi a également pris le plus de départs avec 12 sur les saisons 1975 et 1976. Avant elle, Maria Teresa de Filippis avait pris part à 3 GP en 1958 au volant d’une Maserati privée.

Jessica Hawkins rêve donc d’être la successeure de Lombardi et profite du temps passé aux côtés des pilotes Aston Martin pour emmagasiner un maximum d’expérience : "J’ai essayé d’apprendre le plus possible de Fernando et de Lance. Ils ont tous les deux une grande expérience et c’est quelque chose que j’ai pu exploiter. C’était la même chose avec Seb lorsqu’il était dans l’équipe. Je cherche constamment à m’améliorer. Ces personnes m’ont aidé dans mon parcours, comme beaucoup d’autres dans l’équipe".