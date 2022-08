"James Bond Theme", un des standards de John Barry

L’année 1962 marque un tournant décisif pour John Barry. Les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman lui demandent d’arranger le thème principal du premier James Bond, Docteur No.

Barry s’en acquitte à merveille. Il finit le travail en un week-end, sans avoir ni lu le roman de Ian Fleming, ni vu aucune image du film. Il développe le thème qui a été composé par Monty Norman, le fameux James Bond Theme.

Un riff de guitare un peu nasillard précède le reste de l’orchestre. Des cuivres ultra puissants et explosifs, et le tout qui se transforme en un thème plus swing. Barry a créé un standard pour les cinquante années de James Bond à venir.