James Bond : " Nous réinventons qui il est "

La saga James inspiré des livres du romancier Ian Fleming compte 26 films et pas moins de 8 acteurs différents ont incarné l’espion 007 : Daniel Craig, Sean Connery, Pierce Brosman ou encore Roger Moor… La question se pose donc : qui sera la nouvelle tête d’affiche du nouveau James Bond, qui succèdera à Daniel Craig ?

Plusieurs rumeurs circulaient selon lesquelles Idris Elba, Regé-Jean Page ou encore Tom Hardy pourraient incarner le célèbre espion anglais. Finalement, il n’en est rien pour le moment. Lors d’une soirée privée, Barbara Brocolis, la productrice des films de James Bond, s’est adressée au webzine américain Deadline, dans lequel elle explique qu’il faudra attendre deux avant le début du tournage du nouveau James Bond. En plus, pour le moment, l’équipe de production n’a pas du tout commencé à chercher qui remplacerait Daniel Craig. " Nous sommes en train de réfléchir à ce que nous allons faire de lui, nous en discutons. Il n'y a pas de scénario et nous ne pouvons pas en proposer un tant que nous n'avons pas décidé de la manière dont nous allons aborder le prochain film car, en réalité, il s'agit de réinventer Bond. Nous réinventons qui il est et cela prend du temps. Je dirais que le tournage se déroulera au moins dans deux ans. "