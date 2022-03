C’était en 2005 que la pop langoureuse du jeune Britannique James Blunt avec son single "You’re beautiful" a déferlé dans nos vies. Il nous revient avec un concert Best of à Bruxelles.

James Blunt a enchaîné les disques et les tournées mondiales, jusqu’à figurer sur un tube de notre champion belge : Lost Frequencies ! "Mélody" et les autres succès de James Blunt sont au programme d’un concert "best of", à déguster ce 29 mars au Palais 12.