James Blake mettra le feu à Forest National ce 21 septembre!

James Blake sera sur la scène de Forest National le jeudi 21 septembre prochain!

Adulé par ses pairs qui se l’arrachent, James Blake s'impose également par l’audace et la qualité de sa discographie solo. L’artiste anglais sortira le 8 septembre son sixième album ‘Playing Robots Into Heaven’ dont il a déjà dévoilé deux extraits, l’audacieux " Big Hammer " et le romantique " Loading ".

James Blake peut se targuer d’une brillante carrière. Son nom est crédité en tant que producteur de certains titres des albums les plus influents de ces dernières années tels que ‘Blonde’ de Frank Ocean et ‘DAMN’ de Kendrick Lamar, ainsi que ‘4:44’ de JAY-Z et ‘Lemonade’ de Beyoncé sur lesquels il prête également sa voix.

Tout récemment, il s’illustre également avec Metro Boomin sur la B.O. de Spider-Verse avec les titres "Hummingbird" et "Nonviolent Communication" ft. A$AP Rocky & 21 Savage. Mais c’est aussi et surtout en tant qu’artiste solo qu’il ne cesse de nous surprendre.

En 2011, son premier album éponyme est la parfaite introduction à son univers sonore singulier. Avec une note exceptionnelle de 9,0 sur 10 attribuée par Pitchfork, il figure dans la liste des 100 meilleurs albums de la décennie du site américain. Ses disques suivants continuent sur cette lancée, applaudis par le public et la critique. Après ‘The Colour In Anything’ en 2016, il atteint de nouveaux sommets critiques et commerciaux avec ‘Assume Form’ en 2019. Avec plus des 300 millions de streams cumulés en moins d'un an, cet album lui vaut une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie "Meilleur Album Alternatif".

A peine deux ans après son cinquième album ’Friends That Break Your Heart’ à nouveau acclamé par la presse, le talentueux chanteur, compositeur, multi-instrumentiste et producteur britannique est de retour avec un nouvel opus. Des nouveautés et des classiques à consommer sans modération en live le 21 septembre prochain à Forest National.