James Blake annonce un nouvel album et une date à Bruxelles

Plus rien n’arrête James Blake. Près de deux ans après son très acclamé Friends That Break Your Heart et entre de multiples collaborations de renom (avec Beyoncé sur Lemonade, Metro Boomin et A$AP Rocky pour la B.O. du film Across The Spider-Verse, Dave sur son album We’re All Alone in This Together, Kendrick Lamar sur DAMN. ou encore Frank Ocean sur Blond), l’Anglais annonce un nouvel album, synonyme de nouveau chapitre créatif. Il accompagne cette nouvelle d’un premier single, Big Hammer, qui confirme ce tournant dans sa production.