James Baik, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né aux Etats-Unis, en 2001, James Baik a commencé à étudier le violoncelle à l’âge de 8 ans, dans sa ville natale de Houston au Texas.

Il a d’abord joué dans différents orchestres de la région de Houston, avant d’aller suivre les cours de Hans Jorgen Jensen à Chicago.

Il a déjà remporté toute une série de prix aux Etats-Unis, comme le DePaul Concerto Competition, le Walgreens National Competition, finaliste du Stulberg International String Competition, premier prix de l’Irving M. Klein International Competition, le Colburn Concerto Competition, etc.

Le violoncelliste est particulièrement à l’aise dans le rôle de soliste, et il a déjà joué le triple concerto de Beethoven avec le Pasadena Symphony, il a travaillé également avec le Peninsula Symphony, il a participé au Music of the Vineyards Festival et bientôt il accompagnera le Santa Cruz Symphony et participera aux Gualala Chamber Series.