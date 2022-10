Jamel Debouzze était dans le Reveil de Tipik !

À l’occasion de la sortie de son nouveau film, "Le nouveau jouet", Jamel Debbouze était l’invité de Marco, Lara, François et Audrey.

Ce mercredi, "Le nouveau jouet" avec notamment Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Alice Belaïdi et Simon Faliu sortira au cinéma. De passage en Belgique pour en faire la promotion, Jamel s'est arrêté au studio pour discuter (et rire) avec les animateurs du Réveil Tipik.

L’humoriste et acteur a répondu aux questions de l’équipe (et a d’ailleurs été surpris par celles de François) sur la paternité et sur ses souvenirs d’enfance. Il s’est également confié sur le rôle qu’il a préféré jouer.