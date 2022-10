Jamel Debbouze révèle pourquoi il est moins présent qu’avant au cinéma

Jamel Debbouze était de passage dans Le 8/9 pour son rôle principal dans le film Le nouveau jouet qui est sorti le 19 octobre. L’occasion pour Cathy Immelen de lui demander pourquoi l’acteur est moins présent au cinéma qu’avant.

Après une frénésie de rôles et de films le spectateur était habitué à voir Jamel Debbouze tout le temps au cinéma. Mais, cela fait quelques années que l’on aperçoit peu Jamel au cinéma. Est-ce parce qu’il choisit avec plus de parcimonie les films dans lesquels il s’investit ?

Jamel Debbouze confie qu’il fait "un film tout les 2-3 ans minimum et je monte sur scène tous les 7 ans. Donc […] je n’occupe pas le devant de la scène tout le temps puisque j’ai beaucoup de choses à faire par ailleurs, ma famille, mes amis, le Jamel Comedy Club et le Marrakech du Rire."

Un planning bien chargé pour le comédien qui n’a pas l’impression d’être moins présent.

C’est beaucoup donc je n’ai pas l’impression d’avoir arrêté mais c’est vrai qu’aujourd’hui, au cinéma, je prends mon temps et je préfère défendre des participations comme celle-là qui sont hyper riches et qui sont à la fois une comédie forte, tendre et aussi un propos qui m’intéresse de défendre.